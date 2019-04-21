البحرين تعلق على هجوم الرياض الإرهابي

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وأدانت البحرين الهجوم، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها ضد كل من يحاول استهداف أمنها أو يسعى لزعزعة السلم والاستقرار في أراضيها، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
© AFP 2019 / MOHAMMED AL-SHAIKH
وأحبطت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأحد، هجوما إرهابيا، على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض، وقتلت 4 مهاجمين.
ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".
وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الهجوم، الذي كان يستهدف مركز مباحث الزلف، وتصدي رجال الأمن له.
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