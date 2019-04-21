البرهان: إذا اتفقت القوى السياسية على حكومة انتقالية نسلم السلطة فورا

وتابع البرهان في حوار خاص لقناة "سكاي نيوز"، مساء اليوم، الأحد، إنني أفضل أن تكون المرحلة الانتقالية بإشراف حكومة تكنوقراط.

وقال البرهان:

المجلس العسكري ليس في خصومة مع أي جهة

وتابع رئيس المجلس العسكري السوداني: التوافق السياسي ضروري لبدء المرحلة الانتقالية.

وأكد البرهان في حواره مع "سكاي نيوز" أن الرئيس السوداني، عمر البشير وقادة في حزب المؤتمر موجودون في السجن حاليا.

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وأضاف البرهان:

أوكلنا للنيابة العامة التحقيق بشأن كل من تعرّض للمعتصمين.

وأوضح البرهان أن الأموال التي عثر عليها في مقر إقامة البشير أودعت في البنك المركزي، مؤكدا أنه تم العثور على 7 مليون يورو، و350 ألف دولار في مقر إقامة البشير.

ولفت البرهان في حواره المطول، قائلا:

أجرينا بعض التعديلات الرئيسية في وزارات عدة مراعاة للخبرة والكفاءة.