السودان.. المعارضة تتهم "العسكري" بالحيلولة دون تسليم السلطة

الخرطوم/ الخليج 365
اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان (معارضة)، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي، بالحيلولة دون تسليم السلطة.
ودعت قوى التغيير، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، المواطنين للاحتشاد في ميدان الاعتصام، بالعاصمة السودانية الخرطوم، "لاقتلاع النظام".
وقال البيان، إن لقاءات الحوار التي يجريها المجلس العسكري مع عدة أطراف "تتواصل للالتفاف لسرقة مكتسبات الثورة".
وأضاف "اليوم يعمل المجلس العسكري للحيلولة دون تسليم السلطة للمدنيين، والانفراد بالسلطة كممثل شرعي للثوار، وإعادة إنتاج النظام السابق".
وتابع البيان، "عليه ندعو الجميع للحضور إلى ميدان القيادة العامة، للمواصلة في اقتلاع النظام السابق".
وزاد "كما نؤكد أن المؤتمر الصحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير، قائم في موعده (الأحد)، وأن الاعتصام مستمر حتى تحقيق كل بنود الإعلان".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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