السودان.. إصابة 9 متظاهرين برصاص عناصر أمن بشمال دارفور

السودان/ الخليج 365

أصيب 9 متظاهرين بالرصاص الحي، بمنطقة "كتم" غربي مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، غربي السودان.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي، في مواجهة مئات المتظاهرين الذين توجهوا إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات، للمطالبة بإغلاق مقارها، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور.

وأضافت المصادر "القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 9".

وتابعت "وصلت قوات من الدعم السريع (تتبع الجيش)، وسيطرت على الأوضاع".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.