وزارة_الصحة: اتبع هذه النصائح لجعل مذاكرتك أكثر إنتاجية

صحيفة الخليج الالكترونية

قدمت وزارة الصحة عدة نصائح صحية للطلاب والطالبات لجعل مذاكرتهم أكثر انتاجية وسهولة، تزامناً مع انطلاق الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بمختلف مناطق المملكة اليوم (الأحد).

وحثت الوزراة الطلاب على تناول وجبة الإفطار، وتنويع الوجبات الغذائية الأخرى بين الفواكه والأطعمة الغنية بالأوميجا 3، والتخفيف من تناول المنبهات والسكريات.

ونبهت إلى ضرورة أخذ راحة من 5 – 10 دقائق في كل ساعة مذاكرة، والحرص على قضاء أوقات الراحة في ممارسة نشاط بدني، والنوم مبكرا، وأخذ فترة كافية من النوم سبع ساعات أو أكثر.

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ودعت الطلاب إلى ترتيب جداولهم بناءً على الأهم من الأولويات، واختيار مكان مناسب للمذاكرة بعيدا عن المشتتات وبإضاءة جيدة، وأن يحرص الطالب على الذهاب مبكرا إلى قاعة الاختبار.