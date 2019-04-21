تعليم_ينبع يعلن توفر 17 وظيفة على بند الأجور والمستخدمين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع توفر (17) وظيفة شاغرة (للرجال) بمسمى (حارس)، على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، وعلمًا بأنه لن يتم النظر في أي طلب دون التقدم مسبقاً لنظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– حارس (العدد 17 وظيفة – للرجال).

Advertisements

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون مسجلًا بقوائم (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية.

3- ألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية وغير مفصول لأسباب تأديبية وغير محكوم عليه بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- أن يجيد القراءة والكتابة.

5- سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنع من أداء العمل.

6- أن يكون من سكان مدينة ينبع أو القرى التابعة لها مع إرفاق ما يثبت ذلك.

7- ألا يكون متقاعدًا من وظيفة.

8- أن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المُعين عليها وفق شروطها وواجباتها.

9- أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة، والكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية.

10- ألايقل عمر المتقدم عن 30 عامًا مبينة أنه سيتم طلب الخبرات السابقة وإثباتها وإرفاقها في حالة قبول طلب التوظيف (بعد الفرز) ومطابقتها مع الأصل.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1440/08/16هـ وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/08/19هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا