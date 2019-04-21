وزارة_العدل توضح آلية التبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ

صحيفة الخليج الالكترونية

تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، مع استفسار يتعلق بالتبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ، حيث وجه مغرد سؤالاً لوزارة العدل مفاده: “تم إصدار قرار ٣٤ وتم إرسال رسالة بالجوال للمنفذ ضده حيث إن عنوانه غير معروف”.

وتابع: “هل هذه الرسالة تكفي لإصدار قرار ٤٦؟ أو أن إبلاغه بشكل مباشر أو الإعلان في الصحيفة إلزامي قبل إصدار قرار ٤٦؟”.

ورد حساب التواصل العدلي، قائلاً: “نفيدك بأن التبليغ الإلكتروني لأوامر التنفيذ غير مفعَّل حالياً، ويجب إبلاغه شخصياً أو الإعلان بالصحيفة”.