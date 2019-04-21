حساب_المواطن: 44% من المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ17

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن أن 44% من المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ17 من البرنامج.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن عدد أرباب الأسر بلغ أكثر من 2.2 مليون يشكلون نسبة 61% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد يمثلون نسبة 39%.

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وبحسب الأرقام الصادرة من البرنامج فإن 93 % من أرباب أسر المستفيدين خلال دفعة شهر أبريل هم من الذكور، في حين شكل الإناث نسبة 7%، فيما شكلت الإناث المستقلات نسبة 53% من المستفيدين مقابل 47% للذكور المستقلين.

وأوضحت أن 84% من إجمالي المستقلين البالغ عددهم 1.4 مليون تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 16% منهم على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

يذكر أن إجمالي أعداد المستحقين من أرباب الأسر والمستقلين في الدفعة الـ17 بلغ 3.76 مليون مستفيد، أودع البرنامج في حساباتهم أكثر من 2.5 مليار ريال، وبذلك يصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج حتى هذه الدفعة 40 مليار ريال.