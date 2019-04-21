صحيفة الخليج الالكترونية أوضحت المديرية العامة للجوازات السن القانوني لتسجيل البصمة للوافد، جاء ذلك تفاعلاً مع تساؤل أحد المقيمين بالمملكة. وقال المقيم عبر الحساب الرسمي للجوازات على “تويتر”: “عند استخراج تأشيرة خروج نهائي لطفلة ٧ سنوات طلعت رسالة يجب إدخال بيانات البصمة والصور ليتم استكمال الإجراء، مع إن أخواتها لم يبصموا وطلعت لهم تأشيرة خروج نهائي عادي.. فما المطلوب وماذا أفعل؟. وردت الجوازات: “السن القانوني لتسجيل البصمة للوافد من سن السادسة من العمر فما فوق.. إليكالرابطللإفادة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الجوازات تكشف عن السن القانوني لتسجيل بصمة الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.