بيان مرتقب لـ #أمن_الدولة يكشف تفاصيل التصدي للهجوم اﻹرهابي في #الزلفي

صحيفة الخليج الالكترونية يترقب أن تصدر رئاسة أمن الدولة بيانا يكشف تفاصيل نجاح قوات الأمن في التصدي لهجوم إرهابي في الزلفي، فيما تشير المعلومات إلى التمكن من قتل 4 عناصر إرهابية.

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