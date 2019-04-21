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بيان مرتقب لـ #أمن_الدولة يكشف تفاصيل التصدي للهجوم اﻹرهابي في #الزلفي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

يترقب أن تصدر رئاسة أمن الدولة بيانا يكشف تفاصيل نجاح قوات الأمن في التصدي لهجوم إرهابي في الزلفي، فيما تشير المعلومات إلى التمكن من قتل 4 عناصر إرهابية.

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