جازان.. “متهور” يحطم كاميرا “ساهر” انتقامًا منها

صحيفة الخليج الالكترونية

نجحت شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، في الإطاحة بشاب اعتدى وأتلف إحدى كاميرات الرصد الآلي “ساهر” الموضوعة على قارعة أحد الطرقات.

الشاب المتهور حطم كاميرا “ساهر” انتقاماً منها بعد رصدها مخالفة مرورية ضده، ولكنه عقب تكسيرها تعرض لحادث انقلاب بسيارته، ليقع في يد الشرطة فبعد ورود بلاغ للجهات المعنية بالحادث تم التعرف على المركبة التي استخدمت في الواقعة، وتم توثيقها من قبل كاميرا الرصد الآلي.

الجهات الأمنية تحفظت على الشاب، وتم فتح تحقيق في الحادث لتحويله إلى الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.