مشاركة ثرية للهند ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تكرس الهند، ضيف شرف الدورة الـ 29 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019 غالبية برامج المعرض لتستعرض تنوع وغنى النتاج الثقافي الهندي.

ومن المتوقع أن تستقطب مشاركة الهند المتميزة عدداً كبيراً من الزوار، مع باقةٍ واسعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة المقرّر إحياؤها طوال مدة المعرض، في ظل استقبال المعرض للآلاف من مُحبّي القراءة والأدب والثقافة وأبرز دور النشر والكتّاب والأدباء والمؤلفين من دولة الإمارات وشتى أنحاء العالم، الأمر الذي يُعزز من مكانة أبوظبي كمركز عالمي للنشر.

وتستعرض أنشطة جناح الهند موضوعات متعددة، من ضمنها الأدب والثقافة والفن والموسيقى والسينما والرقص.كما وتوفر المشاركة الهندية فرصة مميزة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اغتنام الفرص التي توفرها المجموعات والشركات ودور النشر الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يستضيف الجناح الهندي في المعرض طيفاً من الكتّاب والمؤلفين والباحثين في الشؤون الأدبية من الهند ليكونوا سفراء بلدهم في مجالات الأدب والفنون.

كما تستضيف المنصة الرئيسية للمعرض الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة الممتدة من 24 ولغاية 30 أبريل، بعضاً من أكثر المؤلفين الموهوبين في الهند، من أبرزهم سفير دولة الهند لدى الإمارات العربية المتحدة، سعادة نافديب سوري، والذي سيشهد إطلاق كتابه "كُتب بالدم وبروح الحرية" ضمن فعاليات المعرض. ويُعتبر الكتاب أول نسخة مترجمة من البنجابية إلى الإنجليزية لقصيدة ’خوني فايساخي‘، والتي كتبها جدّ سعادة السفير بناءً على مشاهداته لمذبحة جليانوالا باغ التي وقعت في 13 أبريل عام 1919. ومن جانبها، تُسجّل بريتي شينوي، المؤلفة التي حققت كتبها أفضل المبيعات، مشاركتها في المعرض من خلال حديثها عن كتابها الجديد "استيقظوا، الحياة تُنادي"، لمناقشة الإلهام الكامن وراءه، فضلاً عن أهمية استمتاعنا بالحياة كلّ يوم لأقصى حد ممكن.

كما يتحدث ديباك أونيكريشان، الكاتب المقيم في دبي، حول كتابه الجديد "للذاكرة: أنا اخترعت الناس"، والذي تناول فيه الناس الذين قاموا بتنشئته وسُبل مساهمتهم في رسم ملامح كتابه. وبدوره، سيُلقي المؤلف شري بيراد راجارام، كلمة يُركّز فيها على مواضيع وقيم السلام والحقيقة التي تطرق إليها في كتابه "استكشاف حياة الماهاتما". وبالإضافة إلى ذلك، سيتحدث مانوج داس، أحد أكثر الأسماء المرموقة في المشهد الأدبي الهندي، حول كتابه "الهند، دولتي الصغيرة"، والذي يتناول حال القيم الهندية في المجتمع الهندي دائم التغيّر.

كما يقدم المعرض قائمة متميّزة من نخبة المؤدين الهنود، ليقدموا عروضهم التي تتراوح بين الموسيقى الكلاسيكية والرقص إلى الموسيقى البنجابية الشعبية وغيرها الكثير. وتضم أبرز معالم المعرض حضور المغني ذو الشعبية الهائلة جاسبر جاسي، وفرقة ’كوتل خان‘ للموسيقى الشعبية، والمغني وكاتب الأغاني هاربريت.

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وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يأتي اختيار الهند كضيف الشرف لنسخة هذا العام من المعرض كدليل على الدور الكبير الذي يلعبه معرض أبوظبي الدولي للكتاب في الانفتاح على الثقافات الأخرى؛ وهي الميزة التي من المتوقع أنّ تترك بصمة بارزة خلال عام 2019. ويُعتبر البرنامج الثقافي لضيف الشرف جزءاً من العمل المكثف الذي أنجزناه لتعزيز قدرة المعرض على الابتكار والتفاعل مع الجمهور، والاستناد على نجاحه المبهر عاماً بعد عام ليجسد تلك المنصة السنوية الهامة لجميع الأطراف المعنية في قطاع النشر".

وتابع آل علي: "نتطلع إلى الترحيب بالكتاب والأدباء والمفكرين الهنود هذا العام الذين أثروا الساحة العالمية بإبداعاتهم على مدى السنوات الماضية، لنتعرف عن كثب على الثقافة الهندية المتميزة. ويفتخر معرض أبوظبي الدولي للكتاب بتنوعه وقدرته على تقديم تجربة ذات طراز عالمي لكافة المشاركين والزوّار، وإني على ثقة بأنّ الدورة الـ 29 ستكون الأفضل في تاريخ المعرض".

ومن جانبها، قالت سميتا بانت، ممثلة السفارة الهندية في دولة الإمارات: "يغمرنا السرور باختيار الهند كضيف الشرف في دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. إذ تتمتع الهند بعلاقات متينة وراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتُعتبر هذه الشراكة انعكاساً للروابط التاريخية التي تجمعنا بالعالم العربي. وتتمثل مشاركتنا في المعرض في وفد رفيع مكون من أكثر من 100 مشارك، متضمناً جهات النشر والنقاد الأدبيين والمؤلفين، كما تحظى الهند بأكبر جناح في نسخة هذا العام من المعرض. وأودّ أن أعرب عن امتناننا لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لترشيح الهند كضيف شرف للمعرض. ونتطلع قُدماً لمشاركتنا في المعرض، وأشجع بدوري أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية للقدوم وزيارة الفعالية".

ويُشكّل معرض أبوظبي الدولي للكتاب سوقاً سنوية لقطاع النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوفر منصة فريدة تتيح للمواهب المحلية والعالمية في القطاع عرض نتاجها وإبداعاتها، والتواصل مع الرواد والمختصين في هذا القطاع. حيث يُلبي المعرض احتياجات الأخصائيين العاملين في قطاع النشر، ومحبي الأعمال الأدبية والشعر والثقافة، فضلاً عن العائلات والطلاب.

وتضم الدورة 29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب مشاركة أكثر من 1000 عارض من أكثر من 50 بلداً، ليستعرض أكثر من 500 ألف كتاب. هذا ويشهد المعرض في سابقة هي الأولى من نوعها، مشاركة عارضين من أوكرانيا، وجمهورية التشيك، وإستونيا، ومالطا والبرتغال.