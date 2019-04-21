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© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA
وجدد عباس، إدانته واستنكاره لكل أشكال الإرهاب الموجه ضد المدنيين الأبرياء أيا كان مصدره أو جنسيته.
وأعرب عن خالص تعازيه وتعازي شعب فلسطين لعائلات الضحايا، وعن تضامنه مع الرئيس والشعب السريلانكي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
وكانت سريلانكا شهدت، صباح اليوم 8 تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، قتل فيها 160 شخصا وأصيب أكثر من 400 آخرين بهجمات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية 2009.
كما فرضت الحكومة، حظرا للتجوال في البلاد لمدة 12 ساعة يبدأ من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كما تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب سلسلة التفجيرات الدموية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول زعيم عربي يعلق على تفجيرات سريلانكا ويصفها بـ"الإجرامية البشعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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