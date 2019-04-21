«الغذاء والدواء» تحذر الطلاب من خطورة «الكبتاجون».. يسبب ضموراً بالمخ والجهاز العصبي

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرا لأولياء أمور الطلاب من تناول حبوب الكبتاجون خلال فترة الاختبارات، وذلك دحضاً للأفكار المنتشرة بالتزامن مع انطلاق اختبارات نهاية العام حول أنه يعزز النشاط والتركيز الذهني.
وأوضحت الهيئة عبر رسائلها التوعوية أن الكبتاجون يعد أحد مشتقات مركب الأمفيتامين، وهو مادة مخدرة يمنع تداولها وليس لها فائدة طبية ويعاقب القانون متداوليها.
ولفتت إلى أن تناول الكبتاجون يؤدي إلى الكثير من الأضرار أهمها: أعراض اضطرابات عضوية بالمخ، ونقص كريات الدم البيضاء، والأنيميا في الجسم، وفقدان الاتزان، والشك في الآخرين، وضمور بالمخيخ والجهاز العصبي، والإدمان نتيجة التعاطي المستمر، وكذلك الإصابة بالهلاوس السمعية والبصرية، واعتلال الصحة، والسلوك الهستيري دون وعي، وارتفاع ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب، وهبوط التنفس والسكتة القلبية.
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