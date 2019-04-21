الدمام ثالث مدينة سعودية تطبق خدمة توصيل الطعام من أوبر Uber Eats

أعلنت شركة أوبر Uber لخدمات التوصيل توسعها بإحدى خدماتها الفرعية للتواصل بالمملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة الدمام السعودية، وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكر موقع "ماشابل" المختص بأخبار السيارات، فإن خدمة توصيل الطعام من أوبر Uber المعروفة باسم أوبر إيتس Uber Eats، قد بدأت بتقديم خدماتها لعملاء أوبر داخل مدينة الدمام السعودية، لتكون ثالث مدينة تشهد تطبيق هذه الخدمة داخل السعودية.

وقال الموقع الأمريكي إنه قبل الدمام، كانت قد طبقت شركة أوبر Uber خدمتها لتوصيل الطعام للمنازل أوبر إيتس Uber Eats، داخل السعودية بمدن الرياض وجدة.

وأفاد بأن تطبيق الخدمة بالدمام سيضم تقديم خدمات التوصيل بالتعاون بين أوبر Uber و120 مطعماً من مطاعم المدينة التي تقدم جميع أشكال الأطعمة.

كما ستشمل الخدمة توفير طلبات التوصيل للمناطق القريبة في محيط مدينة الدمام مثل الفيصلية وابن خلدون والمباركية.