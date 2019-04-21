إصابة 80 شخصًا جراء تفجير كنيستين في سريلانكا (صور)

أصيب ما لا يقل عن 80 شخصًا بجروح، صباح الأحد، في انفجارين وقعا في كنيستين بسريلانكا خلال قداس عيد الفصح، حسبما أفاد مسؤول في أحد مستشفيات العاصمة كولومبو.
وقال المسؤول في مستشفى كولومبو الوطني طالبا عدم كشف هويته: «تلقينا 80 شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا».
ووقع أحد الانفجارين في شمال العاصمة، والثاني في نيغومبو إلى شمالها، وفق الشرطة.
انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا
انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا
انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا
انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا
انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا
انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا
انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا
انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا
انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا
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