إصابة 80 شخصًا جراء تفجير كنيستين في سريلانكا (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أصيب ما لا يقل عن 80 شخصًا بجروح، صباح الأحد، في انفجارين وقعا في كنيستين بسريلانكا خلال قداس عيد الفصح، حسبما أفاد مسؤول في أحد مستشفيات العاصمة كولومبو.

وقال المسؤول في مستشفى كولومبو الوطني طالبا عدم كشف هويته: «تلقينا 80 شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا».

ووقع أحد الانفجارين في شمال العاصمة، والثاني في نيغومبو إلى شمالها، وفق الشرطة.

انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا

انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا

انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا

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انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا

انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا

انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا

انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا

انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا

انفجارات متزامنة تستهدف كنيستين في سريلانكا