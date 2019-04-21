شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الملتقى الإعلامى العربى بالكويت بمشاركة 75 إعلاميا مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت صباح اليوم الأحد، فعاليات النسخة السادسة عشرة من الملتقى الإعلامى العربى فى الكويت، والذى يعقد على مدى يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بمشاركة 75 من كبار الإعلاميين والفنانين والكتاب المصريين.

وقال الأمين العام للملتقى ماضى الخميس، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، إن فعاليات اليوم الأول من الملتقى، تتضمن 4 جلسات عمل، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الجلسة الأولى لسلطنة عمان ضيف شرف النسخة السادسة عشرة من الملتقى، والتى تحمل عنوان (أنسنة الإعلام)، وتديرها الإعلامية الكويتية أسرار الأنصارى.

وأضاف الخميس أن الجلسة الثانية تعقد تحت عنوان (الإعلام والرياضة)، ويديرها الإعلامى الشهير مصطفى الأغا، ويشاركه فيها لاعب المنتخب السعودى السابق سامى الجابر، بينما الجلسة الثالثة، والتى تعقد تحت عنوان (التنمر الإعلامى والإلكتروني)، يديرها الاعلامى المصرى رامى رضوان، وتشارك فيها الفنانة المصرية بشرى، بينما تعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان (الإعلام العربى .. الواقع والمستقبل)، ويديرها السفير السعودى السابق لدى اليونسكو الدكتور زياد الدريس.

وأشار الأمين العام للملتقى الإعلامى العربى، إلى أن هذه الدورة، ستركز على كيفية تنمية مهارات وقدرات شباب الإعلاميين، وتناول القضايا المرتبطة بالإعلام العربي، وكيفية العمل على صناعة الإعلام المحترف المعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى إبراز أهمية وضرورة الاهتمام بقواعد العمل الإعلامي.

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وفيما يتعلق بنشأة الملتقى الإعلامى العربى وأهدافه، أوضح الخميس أن الملتقى بدأ بحلم وفكرة، تحولت عام 2003 إلى واقع ومؤسسة تم تدشينها لتطوير الخطاب الإعلامى العربي، وتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية، من خلال عقد العديد من الأنشطة والفعاليات فى مختلف الدول العربية، باعتباره عضوا مراقبا فى اللجنة الدائمة للإعلام، ومجلس وزراء الإعلام العرب فى جامعة الدول العربية.

وأوضح أن الملتقى يهدف إلى تحقيق التواصل والتعارف العربى، من خلال لقاء أكثر من ألف شخصية إعلامية عربية وأجنبية سنويا، وتبادل وجهات النظر عبر الندوات وورش العمل واللقاءات الجانبية التى تتم خلال فترة انعقاد الملتقى، ومناقشة قضايا إعلامية مهمة من قبل ممارسين وأكاديميين ومتخصصين فى شتى مجالات الإعلام، للوصول إلى نتائج وحلول ومقترحات قيمة، وكذلك السعى نحو تقريب وجهات نظر الإعلاميين فى القضايا المهمة المتعلقة بالعمل الإعلامي، ومحاولة وضع أسس وقواعد للعلاقات الإعلامية بين العاملين فى مجال الإعلام، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات فى ختام كل دورة حول تصورات الإعلاميين المشاركين فى الملتقى، وتعميمها على وسائل الإعلام العربية فى مختلف دول العالم.