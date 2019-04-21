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© REUTERS / Raheb Homavandi
وتابع: "برأيي لا يتم إيلاء الاهتمام بعلاقات إيران وباكستان كما ينبغي. والشعب الباكستاني، وخاصة الحزب الحاكم، لديهم نظرة إيجابية وجيدة للغاية إلى جمهورية إيران الإسلامية".
وأوضح البرلماني الإيراني: "بالنظر إلى الاستثمارات السعودية في باكستان، فمن الطبيعي أن يقوم عمران خان أو أي رئيس وزراء آخر برحلة مبكرة إلى الرياض، وهذا لا يعني أن إسلام أباد قد غيرت نظرتها إلى الجار الغربي. يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه في السنوات الأخيرة عانت إيران من مشاكل لم تعد قادرة على الاستجابة لجميع طلبات المساعدة المالية من إسلام أباد".
واعتبر نظنزي أن "باكستان تحتاج دوما لمد يدها لجيرانها لما تمر به من ظروف اقتصادية"، مضيفا أن: "السعودية كانت في السنوات الأخيرة واحدة من الدول التي قدمت مساعدات لباكستان، ما أدى إلى انعطاف رؤية باكستان أكثر تجاه هذه الدولة بشكل قابل للتقييم".
وبشأن الوساطة بين طهران والرياض، قال: "جهود باكستان ترمي إلى هذا السياق، وهم (الباكستانيون) يرغبون في الاستفادة من هذه الفرصة بالاستناد إلى سعة علاقتهم مع كلا البلدين (إيران والسعودية)".
وأكد أنه من الممكن أن يحمل عمران خان رسالة من السعودية إلى إيران، موضحا: "إذا كان لدى باكستان القدرة على تقريب العلاقات الإيرانية السعودية، فهذا بالتأكيد أمر جيد".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تكشف مفاجأة بشأن السعودية قد يحملها عمران خان خلال زيارته الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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