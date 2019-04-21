شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وشروط منح «جواز سفر» للمواطنة المتزوجة من أجنبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المديرية العامة للجوازات، عبر موقعها الرسمي، عن إجراءات وشروط إصدار جواز سفر لمواطنة متزوجة من زوج غير سعودي. وأوضحت أن الإجراءات تتمثل في: – تسديد رسوم إصدار الجواز آلياً (600 ريال لمدة عشر سنوات، 300 ريال لمدة خمس سنوات). – الحصول على موعد إلكتروني عبر الرابط (حجز موعد إلكتروني) – تعبئة استمارة إصدار أو تجديد الجواز إلكترونياً وإرفاق صورتين (مقاس 4X6) حديثتي التصوير والخلفية بيضاء غير فورية أو مسحوبة لصاحب الطلب. كما حددت مديرية الجوازات الشروط: Advertisements – عدم وجود مخالفات مرورية على سجل المستفيدة. – المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين يلزم حصولهن على بطاقة الهوية الوطنية. – حضور زوج المواطنة مع إقامته وعقد الزواج. – تواجد المواطنة داخل المملكة العربية السعودية. – أن تكون المستفيدة على قيد الحياة. – إحضار الجواز السابق عند التجديد. – حضور الزوج عند الاستلام على أن يوقع بإمضائه واسمه الصريح باستلام جواز السفر ويذكر رقم الجواز وتاريخه ومصدره.

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