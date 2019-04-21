شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: توقعات بوصول «شهب القيثاريات» إلى سماء المملكة الليلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

توقع رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية وصول شهب القيثاريات لذروة تساقطها هذا العام من منتصف ليل اليوم الاثنين 22 إبريل، حتى قبل شروق شمس الثلاثاء 23 إبريل.

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وأضاف شهب القيثاريات تنشط سنويًّا في الفترة من 16 إلى 25 إبريل، وعادة في سنة جيدة وبدون وجود القمر في السماء، تتساقط بمعدل نحو 20 شهابًا في الساعة عند ذروتها، ومصدرها الجزئيات الغبارية المتناثرة على طول مدار المذنب «تاتشر» المكتشف سنة 1861.

وأردف أبو زاهرة: شهب القيثاريات مثل باقي الشهب، لا يمكن التنبؤ بعددها بدقة، وفي مناسبات نادرة يمكن حدوث تدفق شهبي في السماء يقترب من 100 شهاب بالساعة، إضافة إلى أن نحو ربع شهب القيثاريات السريعة تُنتج ذيولاً من الغاز المتأين، يتوهج لبضع ثوانٍ بعد اختفاء الشهاب.

واختتم: لا توجد علاقة بين شهب القيثاريات ونجم النسر الواقع؛ فالقيثاريات هي جزئيات تحترق في أعلى الغلاف الجوي على ارتفاع نحو 100 كيلومتر، في حين أن نجم النسر الواقع يبعد عنا مسافة 25 سنة ضوئية.