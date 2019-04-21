فيديو| تفجيرات سريلانكا.. ماذا حدث في صباح «الفصح» الدامي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استيقظ العالم صباح اليوم الأحد 21 أبريل، على تفجيرات واسعة، هزت العاصمة السريلانكية كولومبو، أصابت 3 كنائس وفنادق، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين، جاءت بالتزامن مع قداس عيد الفصح.

حتى الآن لم يتم حصر أعداد القتلى والمصابيين بالتحديد، إلا أن آخر إحصائية للضحايا تشير إلى سقوط ما يقرب من 160 قتيل، وإصابة أكثر من 360 مصابا.

ووقعت الانفجارات المتزامنة في كنيسة سانت أنتوني بكولومبو، وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق).. كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

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للمزيد من التفاصيل حول التفجيرات الدامية في سريلانكا شاهد الفيديو التالي: