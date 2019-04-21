فيديو وصور| تفجيرات سريلانكا.. عشرات القتلى ومئات المصابين تزامنا مع «عيد الفصح»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استفاقت سريلانكا صباح اليوم الأحد على عدة تفجيرات ، سقط خلالها ما لا يقل عن 129 شخصا وأصيب المئات، وذلك من جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح ، بحسب ما أعلنت الشرطة.

فيما أفادت قناة الأخبار الأولى المحلية، أن عدد الضحايا ارتفع في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".

بدورها، قالت وكالة "فرانس برس"، إن "9 أجانب على الأقل قتلوا خلال التفجيرات التي هزت سريلانكا صباح اليوم".

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.

ووقع انفجاران في كنيسة سانت أنثوني بكولومبو وانفجار آخر كنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو شمالي العاصمة.

وأصب في كولومبو أكثر من 160 شخصا نقلوا إلى مستشفى كولومبو الوطني، بحسب ما أعلن أحد مسؤولي المستشفى.

وقتل شخص على الأقل في فندق "سينامون غراند هوتيل" القريب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، وفق ما أوضح مسؤول في الفندق، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في مطعم.

وبالإضافة إلى كنيسة نيغومبو، استهدفت كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (شرق)، وقال مسؤول في المستشفى المحلي إن 300 شخص أصيبوا بجروح فيها.

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وتضم سريلانكا ذات الغالبية البوذية أقلية كاثوليكية من 1,2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة.

ويشكل البوذيون 70% من سكان سريلانكا، إلى جانب 12% من الهندوس و10% من المسلمين و7% من المسيحيين.

غير أن بعض المسيحيين يواجهون عداء لدعمهم تحقيقات خارجية حول الجرائم التي يتهم البعض الجيش السريلانكي بارتكابها بحق التاميل خلال الحرب الأهلية التي انتهت عام 2009.

وأوقع النزاع الذي استمر بين 1972 و2009 ما بين 80 ومئة ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة.

وبعد عشرين عاما على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني للجزيرة، قام البابا فرانشيسكو بدوره بزيارة لسريلانكا في يناير 2015، وأحيا فيها قداسا حضره مليون شخص في كولومبو.