الكشف عن عدد من التحديثات المرتقبة لحاسوب أبل macOS

تتوالى التسريبات الخاصة بمواصفات أجهزة أبل Apple الجديدة المرتقبة من هواتف ذكية وأجهزة حاسوب نقالة، مع اقتراب المؤتمر السنوي لمطوري أبل Apple الذي يقام في شهر يونيو/حزيران من كل عام، وفقا للعين الإخبارية.

وبعد تسريب معلومات تتعلق بمواصفات هاتف آيفون الجديد، ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بحاسوب أبل Apple الجديد macOS المرتقب طرحه مع نهاية العام.

وحسبما ذكر موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن المعلومات المسربة عن حاسوب أبل macOS جاءت بجانب معلومات أخرى بخصوص النسخة المحدثة من نظام تشغيل أجهزة أبل iOS.

Advertisements

ونقل الموقع الأمريكي هذه المعلومات عن أحد الخبراء الناشطين بمجال التقنيات على موقع تويتر، وهو جولهريم رامبو Guilherme Rambo، المسؤول عن مدونة 9to5Mac المختصة بنشر كل ما هو جديد عن أجهزة أبل Apple.

وكشف رامبو، عن أنه من التحديثات التي ستضاف لحاسوب أبل Apple الجديد macOS، خاصية حساب الوقت الذي قضاه المستخدم في العمل على حاسوب أبل Apple المعروفة باسم Screen Time، وهي خاصية معروفة لدى مستخدمي هواتف آيفون.

ذلك بالإضافة للعديد من التحديثات التي تتعلق بشكل مباشر بمتحدث أبل Apple الذكي "سيري"، التي تهدف لتسهيل التعامل معه، وضبطه للعمل وفقاً لرغبات المستخدمين وميولهم، فعلى سبيل المثال، ستمنح هذه التحديثات مستخدمي "سيري" على حاسوب أبل Apple الجديد، القدرة على تغيير صوت المتحدث الذكي واختيار صوت مألوف لهم يختارونه بأنفسهم.