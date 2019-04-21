الذكاء الاصطناعي يتنبأ بضحايا شخصيات "صراع العروش" بالموسم الأخير

انطلق الموسم الثامن من المسلسل الأشهر في السنوات العشر الأخيرة صراع العروش "Game of Thrones" يوم الأحد الماضي، ببث الحلقة الأولى من هذا الموسم الذي يعد الأخير ضمن أجزاء هذه الملحمة، وفقا للعين الإخبارية.

وأكثر ما يشغل تفكير عشاق هذا المسلسل حول العالم، هو من الأقرب لأن يموت من الشخصيات الرئيسية لهذا الموسم الجديد، بعد ما شهدته المواسم السابقة من تضحية بالعديد من الشخصيات التي اعتبرها المشاهدون رئيسية ويمكن أن تعتمد عليها أحداث المسلسل بشكل كبير.

وحسبما ذكر موقع "ماشابل" المختص بأخبار التقنيات، فإن مجموعة من الطلبة بجامعة ميونيخ للتقنيات نجحوا في صناعة نظرية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ بضحايا المسلسل من نجوم الموسم الثامن والأخير.

وأقام طلبة الجامعة الألمانية نظريتهم من خلال جمعهم لبيانات دقيقة من أحداث المواسم السبعة الماضية، تتعلق بجنس الشخصية، ونسبة الوفيات التي شهدتها الأسرة التي تتبع لها هذه الشخصية في المواسم الماضية.

كما كشفت الدراسة عن شخصيات المسلسل المرجح نجاتها من الموت مع نهاية حلقات الموسم الأخير.

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وفيما يخص الشخصيات المرجح نجاتها من الموت خلال أحداث الموسم الجاري من صراع العروش، كانت شخصية "دانيريس تارجيريان" التي تجسدها النجمة "إيمليا كلارك" صاحبة الحظوظ الأكبر في النجاة، وفقا لنتيجة البحث، وبنسبة 99%.

ومن بعدها "تايرون لاينستر" التي يجسدها الممثل البريطاني "بيتر دينكلج"، ثم شخصية "فاريس" مستشار ملكة التنانين، ثم شخصية "سامويل تارلي"، وأخيراً شخصية "جيمي لاينستر".

وفيما يخص الشخصيات المرجح موتها، خلال أحداث الموسم الثامن والأخير، فقد توقعت دراسة البيانات بالذكاء الإصطناعي أن أقرب شخصية للموت هي شخصية "برون" التي يجسدها الممثل "جيروم فلين" بنسبة 99%.

ومن بعدها شخصية "جريجور كلاجين" المعروفة باسم "الجبل" ضمن أحداث المسلسل، ثم شخصية "سانسا ستارك" التي تجسدها النجمة الشابة "صوفي تيرنر"، ومن بعدها شخصية "بران ستارك" المعروفة باسم الغراب ثلاثي الأعين ضمن أحداث المسلسل، وأخيراً شخصية "ساندور كلاجين" المعروفة باسم "زا هاوند" أو "الكلب" ضمن أحداث المسلسل.