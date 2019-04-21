ليبيا.. إعادة فتح مطار معيتيقة بطرابلس بعد إغلاقه لساعات‎

وليد عبد الله/ الخليج 365



أعلنت إدارة مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد إعادة فتح المطار أمام الحركة الجوية بعد اغلاقه لساعات بسبب تحليق لطيران حربي تابع لقوات خليفة حفتر قائد الجيش في الشرق وقصفه اهدافا وتمركزات قريبة من المطار.



جاء ذلك في بيان مقتضب للإدارة اليوم الاحد على الصفحة الرسمية للمطار على "فيسبوك".



ونفت ادارة المطار الانباء الواردة السبت حول استهداف الطيران الحربي للمطار وان اغلاق المجال الجوي جاء لاجراءات السلامة الجوية.



ووفق مراسل "الخليج 365" فإن الطيران الحربي التابع لحفتر شن السبت ضربات جوية استهدفت عدة مواقع منها مشروع الموز بمنطقة السبعة ومنطقتي عين زارة وتاجوراء في العاصمة طرابلس ومحيطها.

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