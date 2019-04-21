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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد حساب “التواصل العدلي” التابع لوزارة العدل، أنه يحق لصاحب العقار التقدم بدعوى واحدة ضد المُستأجر الذي أخلى العقار، ولم يسدد دفعات الإيجار المتبقية عليه وفواتير الكهرباء والماء.
وجاء توضيح حساب “التواصل العدلي” في رده على استفساره على أحد الأشخاص بـ”تويتر”، حول مدى إمكانية رفع دعوى واحدة على مستأجر أخلى العقار، ولم يقم بتسديد مبالغ الإيجار المتبقية، وكذلك فواتير الكهرباء والماء.
وأشار الحساب في رده على الاستفسار إلى عدم وجود مانع من جمع هذه الطلبات في دعوى واحدة لارتباطها ببعضها.
كانت هذه تفاصيل خبر #العدل: يحق رفع دعوى واحدة على المُستأجر الذي تهرب من دفع الإيجار والفواتير المستحقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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