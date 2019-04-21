مقتل وإصابة العشرات جراء عدة إنفجارات في #سريلانكا

الخليج - واس قتل عشرون شخصاً وأصيب 300 آخرون جراء عدة انفجارات في عدد من المواقع بالعاصمة كولومبو. وأوضحت مصادر أمنية في سريلانكا اليوم أن تقارير أولية أشارت إلى وقوع 6 انفجارات، ثلاثة منها في كولومبو , كما تم الإبلاغ عن انفجارين آخرين في فنادق بقلب المدينة.

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