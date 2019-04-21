الإنذار_المبكر يصدر عدة تنبيهات على هذه المناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات بتواصل هطول الأمطار الرعدية اليوم (الأحد) في عدة مناطق بينها الرياض.
وأوضح النظام أن منطقة الرياض وتحديداً الخرج والأفلاج وحوطة بني تميم، وكذلك منطقتي الشرقية والباحة سيستمر فيها هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.
وبيّن أن أجزاءً من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والحدود الشمالية وتبوك والقصيم سيتواصل فيها نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة التاسعة مساء.
ولفت إلى أن أجواء منطقة عسير وخاصةً أبها والنماص والأجزاء المجاورة لها ستتأثر بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب حتى الساعة التاسعة صباحاً.
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