شكرا لقرائتكم خبر عن إنستقرام تتجه لإخفاء عدد الإعجابات.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -وكالات:

تختبر إنستقرام إخفاء عدد الإعجابات من منشورات المستخدمين، وتهدف الشبكة من هذه الخطوة على أن يركز المتابعون على المحتوى المُشارك، وليس على عدد الإعجابات التي يحصل عليها المنشور.

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وقال موقع “تك كراتش” المعني بشؤون التقنية، إن إنستقرام أوضحت أنه “خلال هذا الاختبار، ما من أحد سيرى عدد الإعجابات الكلي التي تحصل عليها المنشورات إلا من يشاركها”.

ويُعتقد أن إخفاء عدد الإعجابات يمكن أن يقلل من “عقلية القطيع”، حيث يعجب الأشخاص ببعض المنشورات ليس حباً بها، بل لأنها حصلت على عدد كبير من الإعجابات.

كما قد يقلل هذا من الشعور بالمنافسة على إنستقرام ، نظراً لأن المستخدمين لن يقارنوا عدد الإعجابات الخاصة بالأصدقاء الأكثر شهرة أو صناع المحتوى، الذين قد يشجعهم هذا على نشر ما هو أصيل بدلاً من محاولة رفع الإعجابات ليراها الجميع.