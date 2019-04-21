شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة والزراعة » تستثمر في تربية «الأعداء الحيوية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عزمها الاستثمار في تربية الأعداء الحيوية المحلية، والمتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى زيادة المحتوى المحلي بقيمة 100-200 مليون ريال، إضافة إلى إنتاج غذاء صحي وآمن بالتقليل من الاعتماد على المبيدات في مكافحة الآفات.

وأوضحت أن المقترح يشمل قيام الجمعية السعودية للزراعة العضوية بالاستثمار في هذا المجال بالتعاون مع مبادرة تطوير مركز إنتاج الأعداء الحيوية المحلية ومركز أبحاث الزراعة العضوية بالقصيم.

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وأكدت الوزارة أنها حريصة على تحقيق ما تهدف له في مجال المكافحة الحيوية، إذ تم إطلاق مبادرة لتطوير مركز إنتاج الأعداء الحيوية المحلية كإحدى مبادرات التحول الوطني التابعة لها، ونفذت المبادرة بالتعاون مع بعض المتخصصين بجامعة الملك سعود ضمن مشروع لحصر وتعريف الأعداء الحيوية المحلية بالمملكة، وتقييم التجارب المحلية المميزة في إكثار واستخدام الأعداء الحيوية، وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الإكثار الكمي لها.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل منذ عام 2004 على تطوير المكافحة الحيوية على مراحل عدة، ونجحت في جوانب عدة في هذا المجال، منها توعية المزارعين بأهميته وبناء قدرات العاملين فيها من المختصين.

وتسعى الوزارة باستمرار إلى تنمية هذا الأسلوب الآمن في الوقاية من الآفات الزراعية ومكافحتها، ويعتبر اهتمامها بالمكافحة الحيوية من منطلق حماية المحاصيل الزراعية عند مكافحة الآفات وتقليل استخدام المبيدات الكيمائية وذلك لحماية البيئة والمستهلك.

يذكر أن الوزارة استقبلت مجموعة من الخبراء في مجال المكافحة الحيوية من شركة SAOAS المغربية، قاموا بزيارة المملكة في برنامج شمل مركز أبحاث الزراعة العضوية بالقصيم، وبعض المشاريع الزراعية بمنطقة الرياض والقصيم التي تطبق الزراعة العضوية والقلو بال قاب، بهدف إمكانية تطبيق برامج تربية وإكثار الأعداء الحيوية، وتقييم وضع البنية التحتية بمركز أبحاث الزراعة العضوية بالقصيم، ومدى إمكانية الإنتاج الكمي من الأعداء الحيوية المحلية، وكيفية الاستفادة من تجربة المركز في الإنتاج البحثي في هذا المجال إلى تطويره للإنتاج الكمي ذي الطابع الاستثماري.