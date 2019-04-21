إعادة فتح مطار معيتيقة في ليبيا أمام حركة الملاحة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مطار معيتيقة الدولي

قالت سلطات مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس، بصفحته على فيسبوك اليوم الأحد إنها أعادت فتح المطار أمام حركة الملاحة.

وأُغلق المطار في وقت سابق اليوم عندما تحدث سكان عن تعرض العاصمة لضربة جوية.