لحظة القبض على وزير سوداني سابق في مطار الخرطوم

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فئران "ناسا" في الفضاء فئران "ناسا" في الفضاء سكاي نيوز عربية

أولى المشاهد بعد السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام أولى المشاهد بعد السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO التالي في المشاهدة التالي

وتظهر في الفيديو حشود ضحمة وهي تحيط المجموعة العسكرية التي تقبض على سوار، الذي كان يحاول الخروج من السودان على ما يبدو.

وكان سوار سفيرا لبلاده لدى ليبيا، كما أنه قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم السودان طيلة 30 عاما.

ولم يعلق المجلس العسكري في السودان على الفيديو المتداول.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان أصدر، الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وبموجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسي محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

وفي المنحى ذاته، تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان.

والقرارات الأخيرة استمرار لسلسلة إجراءات المجلس العسكري الانتقالي، الذي يقود السودان بعد عزل البشير.

يذكر أن مئات الآلاف من المحتجين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري توافدوا على الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، الجمعة، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وزادت الحشود مجددا مساء الجمعة بعد أن وصلت مساء الخميس إلى أكبر عدد لها هذا الأسبوع، مع سعي المتظاهرين لتكثيف الضغط على المجلس العسكري الانتقالي.