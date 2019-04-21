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إعادة فتح مطار معيتيقة الدولى فى ليبيا أمام حركة الملاحة الجوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سلطات مطار معيتيقة الدولى، وهو المطار الوحيد العامل فى العاصمة الليبية طرابلس، بصفحته على فيسبوك اليوم الأحد إنها أعادت فتح المطار أمام حركة الملاحة.

وأُغلق المطار فى وقت سابق اليوم، عندما تحدث سكان عن تعرض العاصمة لضربة جوية.

 

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