افتتاح الدورة السابعة من المهرجان الدولي للطبول بالقاهرة

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يتميز المهرجان الذي يقام سنويا تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" بالعروض التفاعلية مع الجمهور من خلال "الورشة الفنية" التي تقام في الافتتاح والختام بمشاركة جميع الفرق وكذلك الكرنفال الذي يقام في شارع المعز بقلب القاهرة الفاطمية، وفقا لرويترز.
SPUTNIK/EGY
ومن بين الدول المشاركة في المهرجان هذا العام الصين وإندونيسيا والمالديف والهند وكولومبيا والمكسيك واليونان وأرمينيا وبولندا والسعودية والأردن فيما اختيرت أفريقيا ضيف شرف الدورة السابعة.
ومن مصر تشارك فرق شعبية من الدلتا والصعيد وسيناء والنوبة وأخرى تابعة لوزارة الثقافة وكذلك وزارة الشباب والرياضة.
تقام العروض في ساحة الهناجر بالأوبرا وقبة الغوري ومركز الطفل للحضارة والإبداع والحديقة الدولية بمدينة نصر وحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
ويقام على هامش المهرجان معرض للمنتجات اليدوية والحرف التراثية بقلعة صلاح الدين وكذلك معرض نحت للفنانة أمل منصور من محافظة الوادي الجديد.
وتستمر أنشطة وحفلات المهرجان حتى 27 أبريل نيسان الجاري.
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