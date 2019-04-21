أبرز نتائج مباريات #السبت “20 أبريل”

صحيفة الخليج الإلكترونية

سهدت الملاعب الرياضية في مختلف الدوريات العربية والعالمية العديد من المباريات في الدوريات المحلية ، وفيما يلي أبرز نتائج مباريات السبت.

كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

عزز الشباب مركزه الثالث بالفوز على الحزم 2-0 في إطار الجولة الـ28 من الدوري السعودي، كما فاز الفيصلي على الفيحاء 4-3 في لقاء مثير شهد 7 أهداف.

الدوري الإنجليزي

استعاد مانشستر سيتي صدارة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز صعب على توتنهام 1-0 في قمة الجولة 35 ليبتعد بفارق نقطة عن ليفربول الذي يلعب، يوم الأحد.

وفي باقي اللقاءات تعادل ويستهام مع ليستر سيتي 2-2 وولفرهامبتون مع برايتون سلبيًا، وفاز فولهام على بورثموت 1-0 وواتفورد على هيدرسفيلد 2-1.. وفاز نيوكاسل 3-1 على ساوثهامبتون.

الدوري الإسباني

حافظ برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على ريال سوسيداد 2-1 في إطار الجولة الـ33، وأبقى على فارق 9 نقاط عن المركز الثاني الذي يحتله أتلتيكو مدريد العائد بفوز صعب أمام إيبار 1-0.

وفاز سيلتا فيغو 2-1 على جيرونا ليحيي آماله في البقاء، حيث ابتعد بفارق 3 نقاط على مراكز الهبوط، التي أصبحت تهدد الخاسر أيضًا والذي تراجع للمركز الـ15.

وتعادل رايو فاليكانو سلبيًا مع هويسكا ليبقى الفريقان في المركزين الأخيرين 19 و20.

الدوري الإيطالي

حسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ35 في تاريخه والثامنة على التوالي بعد فوزه على فيورنتينا 2-1 في الجولة الـ33 وقبل 5 جولات من النهاية.

ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 87 بفارق 20 نقطة عن مطارده نابولي.

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وانتهى لقاء القمة بين إنتر ميلان وروما بالتعادل 1-1 ليبقى الأول ثالثًا بـ61 نقطة، فيما فشل الثاني في استغلال تعثر ميلان الرابع بالتعادل 1-1 أمام بارما ليبقى خامسًا بفارق نقطة عن المركز الرابع.

وفي بقية النتائج، خسر لاتسيو أمام كييفو فيرونا الهابط لدوري الدرجة الثانية 2-1 لتتقلص حظوظه في المنافسة على التأهل لدوري الأبطال، كما فاز تورينو 1-0 على جنوى ليبقى في المنافسة على بطاقات التأهل للدوري الأوروبي.

وتعادل أودينيزي أمام ساسولو 1-1، وفاز سبال على أمبولي 4-2 وكالياري على فروسينوني 1-0 وبولونيا على سامبدوريا 3-0.

الدوري الألماني

عزز بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني بعد فوز صعب على فيردر بريمن 1-0 في الجولة الـ30 ليبتعد بفارق 4 نقاط مؤقتًا على بروسيا دورتموند الذي يلعب، يوم الأحد.

وعزز لايبزيغ مركزه الثالث بالفوز على بروسيا مونشنغلادباخ 2-1 وحرم منافسه من الصعود للمركز الرابع مؤقتًا ليبقى خامسًا.

وفاز هوفينهايم على شالكة 5-2 ليبقى قريبًا من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا حيث صعد للمركز السادس.

وصعد بايرن ليفركوزن للمركز السابع بعد فوزه على نورنبورغ 2-0، كما ابتعد أوجسبورغ عن صراع البقاء بالفوز على شتوتغارت 6-0 وفاز ماينز على فورتونا دوسلدوف 3-1.

الدوري الفرنسي

حافظ أولمبيك مارسيليا على حظوظه في اللعب قاريًا الموسم المقبل، بعد فوزه على غانغون 3-1 في الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي، حيث صعد للمركز الرابع على بعد 5 نقاط من المركز الثالث.

وفاز مونبيليه 3-1 على ستراسبورغ ليحتل المركز السادس، فيما فاز نيم على بوردو 2-1.

وأبقى كان على حظوظه في البقاء بالفوز على نيس 1-0 لكنه ظل في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 26 نقطة على بعد 6 نقاط من مراكز البقاء.