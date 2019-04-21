بورتو يتصدر #الدوري_البرتغالي

صحيفة الخليج الالكترونية

انفرد بورتو مؤقتاً بصدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم، بعد أن اكتفى بالفوز بهدف نظيف على حساب ضيفه سانتا كلارا اليوم السبت، ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وعلى ملعب الدراغاو، يدين “التنانين” بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم المالي موسى ماريغا صاحب هدف الفوز في الدقيقة 18.

ورفع حامل اللقب رصيده لـ75 نقطة ينفرد بها مؤقتاً بالصدارة بفارق 3 نقاط عن منافسه المباشر بنفيكا الذي سيستقبل ماريتيمو الاثنين على ملعب النور في ختام الجولة.

يذكر أن بنفيكا يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على بورتو، فاز ذهاباً وإياباً (1-0) و(1-3) على الترتيب، والأهداف أيضا، قبل 4 جولات فقط من النهاية.

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في المقابل، تجمد رصيد سانتا كلارا عند 37 نقطة في المركز التاسع.

وبنفس النتيجة حقق تشافيس فوزاً ثميناً ولكن خارج قواعده على حساب موريرنسي على ملعب جواكيم ألميدا.

وفاز سبورتنغ براغا أيضاً خارج ملعبه بهدفين دون رد على فييرنسي على ملعب ماركولينو دا كاسترو.

واصبح رصيد براغا 64 نقطة يضمن بها المركز الرابع على الأقل، المؤهل للدوري الأوروبي، خلف سبورتنغ لشبونة الثالث، صاحب الـ67 نقطة، الذي ضمن أيضاً المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي، فيما ظل رصيد فييرنسي عند 15 نقطة، وأصبح أول المودعين رسميا للدرجة الأولى.

ورفع ريو أفي رصيده لـ38 نقطة في المرتبة الثامنة، بفارق نقطتين خلف بيلينينسش السابع.