إنتر يتعادل مع #روما في #الدوري_الإيطالي

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الخليج - رويترز
هز إيفان بريشيتش الشباك بضربة رأس في الشوط الثاني ليدرك إنتر ميلان التعادل 1-1 مع ضيفه روما اليوم السبت، في مباراة مهمة في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وصعق ستيفان الشعراوي الجماهير بإستاد سان سيرو عندما افتتح التسجيل لروما في الدقيقة 14 بعد مروره من ثلاثة مدافعين وسدد في الزاوية العليا من عند حدود منطقة الجزاء.
وأدرك إنتر، التي تحطمت هجماته عند حدود منطقة الجزاء، التعادل عندما حول بريشيتش تمريرة دانيلو دامبروزيو العرضية في شباك أنطونيو ميرانتي.
وظل إنتر في المركز الثالث وله 61 نقطة فيما يملك روما بقيادة المدرب كلاوديو رانييري 55 نقطة في المركز الخامس متأخراً بنقطة عن ميلان الذي تعادل في وقت سابق 1-1 مع مستضيفه بارما.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دوري الأبطال.
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