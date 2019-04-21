برشلونة يقترب من تحقيق لقب #الدوري_الإسباني

الخليج - د ب أ

اقترب برشلونة خطوة أخرى نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ريال سوسيداد 2-1، اليوم السبت، في الجولة 33 من الدوري.

وتقدم برشلونة بهدف سجله كليمونت لينجليت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتعادل سوسييداد عن طريق خوان ميغيل خيمينز لوبيز في الدقيقة 62، قبل أن يسجل خوردي ألبا هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 64.

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ورفع برشلونة رصديه إلى 77 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط أمام أتلتيكو مدريد وتوقف رصيد ريال سوسيداد عند 41 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث والعشرين لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثماني، فيما تعد هذه الخسارة هي الثاني عشر لسوسيداد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في 11.

ويستعد برشلونة لمواجهة ضيفه ليفربول الإنجليزي في الأول من مايو (أيار) المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.