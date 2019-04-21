شكرا لقرائتكم بيونغيانغ تهزأ بتصريحات "غبيّة" لبولتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب، رويترز - | منذ 8 ساعات في 20 أبريل 2019 - اخر تحديث في 20 أبريل 2019 / 20:03

وصفت بيونغيانغ تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بأنها "غبية"، بعدما طالبها بأن تُظهر جديتها في شأن التخلّي عن أسلحتها النووية.



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وبولتون ثاني مسؤول أميركي بارز تنتقده كوريا الشمالية خلال أيام، بعدما وصفت وزير الخارجية مايك بومبيو بأنه "متهور" وطالبت بإقصائه من المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغيانغ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن استعداده لقمة ثالثة تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. لكن بولتون لفت الى أن هناك حاجة أولاً الى "إشارة جدية من كوريا الشمالية على اتخاذها قراراً استراتيجياً بالتخلّي عن أسلحتها النووية". وأضاف أن إدارة ترامب "مستعدة بالكامل" لقمة ثالثة، لافتاً الى أن الإدارة جاهزة لإبرام "اتفاق كبير".

وعلّقت شوي سون هوي، نائب وزير الخارجية الكورية الشمالية، على تصريحات بولتون، معتبرة أنه "تفوّق على نفسه بتفوّهه بهذا العبث". وأضافت: "تدفعني تصريحات بولتون للتساؤل هل كانت نابعة من عدم فهم لنيات زعيمَي الدولتين، أم أنه يحاول الحديث بحسّ من الفكاهة".

وخاطبت بولتون، قائلة: "لن يتحقق أي شي مفيد معك، في حال استمرّت هذه التصريحات التي تنمّ عن عدم اكتراث والتي تخلو من حكمة وتعقل". وتابعت في إشارة إلى مسؤولين أميركيين: "جميعهم يبدون غير دمثين وأغبياء بالنسبة إليّ".