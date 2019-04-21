معلومات عن اتهام واشنطن "هواوي" بتلقي تمويل من أجهزة أمنية صينية

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محمد عثمان - الرياض - بكين، لندن - رويترز – | منذ 11 ساعة في 20 أبريل 2019 - اخر تحديث في 20 أبريل 2019 / 18:26

أوردت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) اتهمت شركة "هواوي" للاتصالات بتلقي تمويل من أمن الدولة الصيني.



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وأضافت أن الوكالة اتهمت "هواوي" بالحصول على تمويل من لجنة الأمن الوطني الصينية والجيش الصيني وفرع ثالث من شبكة الاستخبارات الحكومية الصينية. وتابعت أن "سي آي إي" شاركت مزاعمها مع أعضاء آخرين في مجموعة "فايف آيز" لتبادل معلومات استخباراتية، وتضمّ بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا.

ونقلت الصحيفة عن مثل لـ "هواوي" قوله إن الشركة "لا تعلّق على مزاعم غير موثقة لا تدعمها أي أدلة من مصادر مجهولة".

يأتي ذلك فيما تخشى الولايات المتحدة إمكان استخدام أجهزة "هواوي" للتجسس، كما تحقق معها في شأن انتهاكات أخرى. واعتقلت كندا مينغ وانتشو، المديرة المالية للشركة وابنة مؤسّسها، أواخر العام الماضي بناءً على طلب من واشنطن التي تتهمها بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

الى ذلك أعلن تشيو يان بينغ، نائب قائد القوات البحرية الصينية، ان بلاده ستعرض الثلثاء المقبل 39 مقاتلة و32 سفينة حربية، بينها غواصات نووية ومدمرات جديدة، لمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس القوات البحرية. وأشار إلى أن "سفناً ستُكشف للمرة الأولى".