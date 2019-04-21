شكرا لقرائتكم سلام لا يمانع خفض الرواتب الكبيرة في بحث الموازنة: نحتاج إلى خفض الصوت قليلا.. والتواضع كثيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 20 أبريل 2019 - اخر تحديث في 20 أبريل 2019 / 18:05

أمل رئيس الحكومة السابق تمام سلام أن يبتعد الجهد القائم من أجل إنجاز الموازنة "عن التفرد بالمواقف المزايدة والشعبوية"، وقال إن "لبنان لا يحتمل السلوك الاستئثاري المسيء للمناخ السياسي في البلاد"، وأكد أن "لا مانع من تخفيض رواتب المسؤولين".



وزار سلام أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وأعلن أن هدف زيارته "التفاعل مع الدور المؤسسي في دار الفتوى المواظب والمتابع لشؤون الطائفة وللمشاركة في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى". ورأى أن المفتب دريان "يحقق قدر المستطاع وحدة الصف ووحدة الموقف بين كل أبناء الطائفة، وشهدنا على ذلك نموذجا ناجحا مؤخرا في ما جرى من انتخابات فرعية في طرابلس، وكان لوحدة القيادات في مواجهة هذا الاستحقاق اثر كبير عندنا جميعا".

واعتبر سلام أن البلد يخوضغمار مواجهات مهمة، ابرزها ما له علاقة بتوطيد مكانة وهيبة ودور الدولة، الراعية لشؤون ابنائها، الحريصة على الاستقرار، واذا كان هناك من استقرار أمني الجميع يؤكد عليه فمن تحصيل الحاصل ان يكون هناك أيضا استقرار اقتصادي واجتماعي".

أضاف: "هناك جهد كبير لإنجاز الموازنة في اقرب فرصة، ونأمل ان يصب هذا الجهد في اطار العمل المؤسسي، وفي اطار مجلس الوزراء الذي انكب على متابعة هذا الاستحقاق، ونأمل ان يبتعد قدر المستطاع عن التفرد بالمواقف المزايدة والشعبوية من هنا وهناك التي تعطي انعكاسات سلبية في هذا الظرف الحرج، وينشأ بالتالي مساحة كبيرة من عدم الثقة عند المواطنين".

وقال إن "الثقة قضية حساسة جدا، وهي المطلوبة في الأساس لمواكبة كل ما سنواجهه من استحقاقات في ما بعد، فالموازنة يتم البحث فيها والعمل عليها بشكل جدي بين المسؤولين في اطار عمل المؤسسة، وليس في الاطار الإعلامي من هنا وهناك، والتسابق في ابداء الآراء، وكأن الوزير الفلاني يعرف أكثر من الوزير الآخر، أو القوى السياسية الفلانية مهتمة في هذا الموضوع اكثر. كلا، الاهتمام يجب ان ينصب بعمل جدي، ونتيجته تكون موقفا موحدا لمجلس الوزراء، يعيد الثقة، ويعطي انطباعا ان الدولة حزمت أمرها، وتعرف مصلحة أبنائها والبلد، هكذا تكون هيبة الدولة، وهيبة القرارات، وليس بالتناتش والتفرد والمزايدة من هنا وهناك". وأمل "العبور بهذا الاستحقاق بأفضل الأوضاع والصيغ، لنستطيع ان نتابع مسيرة ستكون صعبة، لإعادة تكوين وبناء مسيرة الدولة بشكل ناجح".

وسئل: بماذا تطمئن المواطن الخائف على تخفيض راتبه؟ أجاب: "هذا أيضا من المواضيع التي تم تناتشها والتفرد فيها، والمزايدة فيها من هنا وهناك، وكادت ان تفقد التوازن الحكومي. نشأ خوف عند المواطن، لأنه سمع ارقاما وإجراءات ومواقف، تبين ان الكثير منها اتى في اطار التفرد، وفي اطار مزايدات لا أكثر ولا أقل. أما الراتب، وهو المدخل الذي يعتمد عليه المواطن في لقمة عيشه، وفي الحفاظ على عائلته وعلى مكانته، فهو أمر دقيق وحساس جدا.

واعتبر سلام أنه إذا كان هناك بعض الرواتب الضخمة والكبيرة التي تشكل عبئا كبيرا، تجب معالجتها. لكن الرواتب لكل العاملين والموظفين الذين يعتاشون منها ويعتمدون عليها، فالأكيد أن الإجراءات التي تسعى الى تخفيضها غير مرحب بها، وعندما أقول "الرواتب الكبيرة" ابدأ برواتب المسؤولين وليس هناك مانع من تخفيض رواتب المسؤولين. صحيح ليس كل المسؤولين مترفين وعندهم قدرات، ومنهم أيضا من يعتمد على تلك الرواتب، ولكن لا بأس ان يتم التخفيض فينعكس ذلك ولو معنويا بشكل إيجابي على كل المعالجات المطلوبة".

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وكان سلام شارك أول من أمس في احتفال بالذكرى السنوية الثانية على وفاة نقيب الصحافة السابق محمد بعلبكي الذي حضره رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، وزير الإعلام جمال الجراح، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وممثل عن وزير الثقافة محمد داوود ناصيف نعمة والشيخ خلدون عريمط ممثلا المفتي دريان.

وتناول الخطباء الراحل ودوره في الحياة السياسية اللبنانية وعلى الصعيدين الإعلامي والثقافي.

شجاعة الحريري وتجاوز الأصول

ومما قاله سلام عن الأوضاع الراهنة: "إننا نأمل أن تتمكن حكومة الرئيس سعد الحريري، الذي نعرف شجاعته وإصراره، من النجاح في معالجة التحديات الكبيرة التي تواجهنا، وبخاصة الاقتصادية منها، في إطار التوجه الاصلاحيِ الذي رسمته لنفسها. ونأمل أن تنجح هذه العملية الإصلاحية في استئصال آفة الفساد".

أضاف: "محاربة الفساد تحتاج إلى تفعيلِ الأجهزة الرقابية القائمة، وإلى قضاء فاعل يلعب دوره كاملا كسلطة مستقلة بعيدا من تدخل السياسة والسياسيين. لكن ما يقلقنا- في موازاة الأزمة الاقتصادية - هو حال الفوضى السياسية والادارية غير المسبوقة التي لم نشهد مثيلا لها ربما في أحلك سنوات الحرب. الفوضى تعصف بكل شيء. بالمؤسسات والنصوص والقواعد، فتنتج ما لم يسبق لنا أن رأيناه من ممارسات وتجاوز للأصول، وضجيج وتهافت وفقدان ثقة بالدولة".

وسأل سلام: " كيف السبيل إلى وقف هذه الفوضى، التي تعطي الانطباع بتحلل آخر ما تبقى من ركائز الدولة؟ الجواب.. هو في العودة إلى المرجعيات الدستورية، التي تحدد أصول الحكم، وإلى النصوص القانونية التي ترسم الأدوار وتحدد الصلاحيات والمسؤوليات، وهو في العودة إلى القاعدة الذهبية القائلة إن لبنان هو بلد التوافق والتوازنات، وأي محاولة للإخلال بمعادلاته من طرف واحد، بالتشاطر أو بالغلبة أو بقوة الأمر الواقع، لن يكتب لها النجاح وسترتد وبالا على لبنان واللبنانيين".

وأعلن سلام أن "لبنان لا يحتمل الاستكبار ولا يحتمل السلوك الاستئثاري المسيء للمناخ السياسي في البلاد، بل يحتاج الى تضحية وتعاون وتعال على المصالح والأنانيات".

وختم بالقول: "إننا في حاجة إلى خفض الصوت قليلا.. والتواضع كثيرا.. والتبصر طويلا.. في مشاكلنا التي تحتاج معالجتها إلى مسؤولية عالية، وإلى قدر كبير من الإحترام المتبادل الذي لا يلغي حق الإختلاف".