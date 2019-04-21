شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة يمنية: الحوثيون ارتكبوا 4 آلاف انتهاك للحريات الإعلامية فى العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين، (صدى) ارتكاب مليشيا الحوثى ما لا يقل عن 4300 انتهاك للحريات الإعلامية خلال العام الماضى ، بينها 18 حالة قتل.
وقالت المنظمة ، فى تقريرها السنوى ، إن مليشيا الحوثى الانقلابية ارتكبت ما نسبته 98.2 فى المئة من إجمالى الانتهاكات المرصودة بحق الصحفيين خلال العام الماضى وسط صمت دولى وتجاهل المنظمات الأممية.
وطالبت المنظمة اليمنية ، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بممارسة الضغوط للإفراج عن الصحفيين المختطفين.
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