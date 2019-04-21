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رئيس الوزراء العراقى يؤكد سعى بلاده للتعاون مع جميع دول الجوار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، السبت، أن العراق نقطة التقاء لجميع دول الجوار، مؤكدا سعى بلاده للتعاون مع الجميع .

وذكر مكتب عبد المهدى فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء العراقى استقبل اليوم، رؤساء وأعضاء مجالس النواب المشاركين بقمة برلمانات دول الجوار، التى أنهت أعمالها ببغداد اليوم".

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وأوضح عبد المهدي، أن "العراق اليوم هو نقطة التقاء لجميع دول الجوار وأشقائه جميعا، ونسعى للتعاون مع الجميع والعمل على بناء شبكة علاقات تخدم أمن واستقرار منطقتنا ومصالح شعوبنا وتحقق التنمية والازدهار الاقتصادى لجميع دولنا".

وانطلقت فعاليات مؤتمر" قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار"، فى وقت سابق اليوم، بحضور وفود الدول الست المدعوة، فيما ترأس جلسة القمة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

 

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