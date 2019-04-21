اليمن... "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، فجر اليوم، "إنه تم إسقاط طائرة استطلاعية لقوى العدوان في وادي آل أبو جبارة قبالة نجران".

وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، قالت — في وقت سابق — من صباح اليوم، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا نوع "بدر F" على تجمعات للجيش اليمني في معسكر الاستقبال غرب الطوال قبالة جيزان.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في القوة الصاروخية، ان الصاروخ أصاب الهدف، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.



ويقوم التحالف الذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس / آذار 2015، بتنفيذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.