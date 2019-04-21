شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يبحث مع وفد أمريكى تطورات الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، مع وفد من الكونجرس الأمريكى برئاسة رئيس "اللجنة القضائية" ليندسى جراهام عددا من القضايا الدولية والإقليمية وفى مقدمها اخر تطورات الأزمة الليبية.

وأكد الرئيس التونسى -فى بيان السبت- أن بلاده تتابع باهتمام بالغ المستجدات الأخيرة فى ليبيا وتداعياتها على الشعب الليبى وعلى استقرار تونس ودول الجوار والمنطقة عموما.

ولفت إلى سعى بلاده الدائم لحث الأشقاء الليبيين على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواصلة الحوار برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها وتجنّب الشعب الليبى الشقيق مزيدا من المعاناة وتمكّنه من استعادة أمنه فى أقرب وقت.

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كما تناول الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجى التى تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الوفد الأمريكى تقدير بلاده للتجربة الديمقراطية فى تونس والتزامها بتقديم الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، مثمّنا فى هذا الخصوص جهود تونس فى مكافحة الإرهاب والتطرف ودورها الاستراتيجى كديمقراطية ناشئة فى ضمان ودعم الاستقرار فى المنطقة عموما.

بدوره، دعا الرئيس التونسى إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتنويع مجالات التعاون، معربا عن تطلع بلاده إلى مواصلة الدعم الأمريكى المتميز الذى تحظى به تونس فى المجالين السياسى والاقتصادي.