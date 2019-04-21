الارشيف / اخبار الخليج

نصيحة مهمة من «مكافحة المخدرات» للطلاب خلال فترة الاختبارات (فيديو)

0 نشر
هيثم سليمان 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من «مكافحة المخدرات» للطلاب خلال فترة الاختبارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدّمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نصيحة مهمة للطلاب والطالبات بمناسبة بدء اختبارات آخر العام، اليوم الأحد، وذلك حرصا عليهم ولتوجيههم لكيفية زيادة التحصيل والتفوق.

Advertisements

وأوضحت أن هناك الكثير من النصائح، لكن الأهم هو الحصول على القدر الكافي من النوم خلال أيام الاختبارات، مرجعة ذلك لدور النوم الهادئ المريح في تثبيت المعلومات وبالتالي استعادتها بسهولة وقت الحاجة.

وحذّرت “المكافحة” من السهر أو تناول حبوب مخدرة أو عقاقير طبية بغرض زيادة ساعات المذاكرة على حساب ساعات النوم، حيث إن ذلك يؤدي للخمول وعدم التركيز وبالتالي ستكون المحصلة “صفرا”.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة مهمة من «مكافحة المخدرات» للطلاب خلال فترة الاختبارات (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا