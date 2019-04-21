انت الان تتابع وضع حجر أساس أول معبد هندوسي في الإمارات (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات
شهدت أبوظبي، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لأول معبد هندوسي، والذي سيقام في منطقة بومريخة على طريق أبو ظبي دبي، وجاء الافتتاح في حضور رئيس الطائفة الهندوسية في الهند قداسة ماهاني سوامي مهراجا، وزير التغيير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتعليم العالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبو ظبي الدكتور مغير الخييلي، السفير الهندي في الإمارات نفديب سينغ سوري، والآلاف من الجالية الهندية في أبو ظبي، وذلك بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
وأكد الدكتور مغير الخييلي، في كلمته خلال الحفل، أن وضع حجر أساس لمعبد هندوسي في أبو ظبي، يعكس عمق العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، ويبعث رسالة سلام من هذه المنطقة إلى العالم أجمع. #فيديو24live| ماهانت سوامي مهراج الرئيس الروحي لمنظمة (BAPS) يحضر حفل تدشين حجر الأساس لأول
وأكد الدكتور مغير الخييلي، في كلمته خلال الحفل، أن وضع حجر أساس لمعبد هندوسي في أبو ظبي، يعكس عمق العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، ويبعث رسالة سلام من هذه المنطقة إلى العالم أجمع.
وأشاد رئيس الطائفة الهندوسية بالإمارات، كعاصمة عالمية للتسامح والمحبة تلك المبادرة، في إطار تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري، موضحا أن هذه المبادرة تمثل امتدادا حقيقيا للقيم التي أرساها ورسخها في وجدان أمته، القائد الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
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