آليات لتبني أفكار «هاكاثون الإمارات» وتحويلها إلى مشاريع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تنسق الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مع «صندوق الاتصالات ونظم المعلومات» حالياً للتواصل مع الجهات ذات العلاقة، لتبني أفكار حلول التحديات الملهمة ل 100 مشارك في «هاكاثون الإمارات 2019» الذي اختتم فعاليات دورته الثانية مؤخراً، وذلك استعداداً لتطبيقها على أرض الواقع.

وقال سالم الحوسني، نائب مدير عام «الهيئة» لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة، إن «الهيئة» تقوم بالفعل بالتواصل مع عدد من الحاضنات على مستوى الدولة؛ لتبني ودعم الافكار الفائزة.

أضاف الحوسني في تصريحات ل«الخليج»، أن من أبرز مراكز دعم المشاريع في الإمارات التي يتم التنسيق معها حالياً، «مركز خليفة للابتكار»، و«مركز الشارقة لريادة الاعمال» (شراع)، و«مركز حمدان للإبداع والابتكار»، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أيضاً للشركاء؛ للمساهمة في دعم الأفكار وتطويرها.

وأوضح الحوسني أن «الهيئة» تعتزم تطوير أفكار «هاكثون الإمارات»، ومن ثم تطبيقها والترويج لها محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأفكار تم دمجها في أسلوب عمل مؤسسات الدولة.

وبالإشارة إلى إمكانية مساعدة الجهات الحكومية والدوائر المحلية في الأفكار ال 100 الملهمة، أوضح الحوسني إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات المشتركة لتبني الأفكار الإبداعية، وجارٍ حالياً تفعيل آلية منهجية التصنيف.