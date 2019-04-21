البشير رهن التحقيق في غسل الأموال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

فتحت النيابة العامة السودانية بلاغين ضد الرئيس السابق عمر البشير، بتهم غسل الأموال، وحيازة أموال ضخمة، من دون مسوغ قانوني.

وقال مصدر قضائي في السودان لرويترز، أمس السبت، إن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق، وباستجوابه عاجلاً بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من دون سند قانوني، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة.

وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

ونقلت صحيفة «الرأي العام» عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد، معتصم عبد الله محمود، قوله إن النيابة شرعت فوراً في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد. وأضاف محمود أنه أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزانة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال.

وكانت وسائل إعلام سودانية، تناقلت أمس أنباء أن فريقاً من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أعلن مؤخراً، عن تشكيل لجنة لإعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد، على أن تباشر مهامها فوراً، وفقاً لأسس ومعايير جديدة، مع الاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق المشتبه فيهم في قضايا فساد، وكل من تدور حوله شبهات الفساد.