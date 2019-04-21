محمد بن حمد: الموسيقى لغة تواصل بين شعوب العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور الموسيقى كلغة تواصل وحوار وتفاهم بين شعوب العالم، باعتبارها لغة جامعة لمختلف الأجناس والأطياف والبلدان.

وثمن سموه توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ الفن الأصيل في الإمارات عامة، والفجيرة خاصة، من خلال تأهيل جيل موسيقي مبدع واستثماره بشكل علمي ممنهج.

جاء ذلك خلال حضور سموه والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ملتقى الفجيرة الدولي الأول للعود الذي تنظمه أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في مبنى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة بمشاركة عازفين على آلة العود من مختلف الدول العربية.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بدور الأكاديمية في تبني الطاقات الإبداعية والمواهب المتميزة للخروج بمشاريع موسيقية تصل إلى مرحلة الاحتراف. وأكد أهمية تعزيز مكانة الفجيرة على الساحة الفنية، لتكون وجهة لاستقطاب جميع الفنانين، من خلال رعايتها للفعاليات الفنية والثقافية والموسيقية الرائدة وذلك ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في الإمارات.

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وافتتح سموه معرضاً لصناع العود المرافق للحفل الموسيقي والذي يبرز ثلاث مدارس فنية لصناعته في العالمين العربي والإسلامي.

وكرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي في ختام الحفل المشاركين والرعاة لملتقى، وصناع العود، وتلقى من علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، درعاً تذكارية لشعار الملتقى.

وفي كلمة حفل الافتتاح أكد الحفيتي أهمية الدعم الكبير الذي تحظى به الأكاديمية من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي والذي ساهم في أن يكون لإمارة الفجيرة بصمة بارزة على خريطة الموسيقى العربية والدولية. وأشار إلى أن الملتقى يعد الأول في الدولة الذي يستقطب فنانين من مختلف الدول العربية يعزفون على هذه الآلة التي تتربع على عرش الآلات الموسيقية الوترية.

وتضمن الحفل عزف عدد من المقطوعات التي افتتحت بمقطوعة «لونجا نهاوند» تلاها «سماعي كرد» من تأليف الحفيتي ثم فقرة «نهاوند» تحت اسم «أم سعد» من تأليف الموسيقار العراقي الراحل منير بشير. كما عزف الفنانون قطعة موسيقية من التراث الإماراتي وهي أغنية للفنان ميحد حمد وانتقلوا لعزف «الحب الأول» على مقام الكرد ومؤلفها هو الحفيتي ووزعها أسامة إسماعيل، تلاها مقطوعة «أنت عمري» لأم كلثوم من مقام كرد. واختتم الحفل بمقطوعة «العصفور الطائر» التي تعد من أهم مؤلفات منير بشير.

حضر الحفل الموسيقي سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة وعدد من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجمهور غفير من داخل الإمارة وخارجها. (وام)